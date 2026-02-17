Власти всё ещё ищут новую площадку для лососёвой фермы после истории с Янтарным

ВКонтакте

В Калининградской области после отказа от фермы в Янтарном решили развивать другие площадки для выращивания лососёвых. Об этом сообщил глава регионального агентства по рыболовству Юрий Маслов, его слова приводит ТАСС.

«В настоящее время область ощущает острую нехватку в этой рыбе, население страны и нашего региона привыкло к такому виду рыб. <…> Существующая ситуация показывает, что цена на подобную рыбу очень высокая, поэтому появилась такая задумка, проект по разведению атлантического лосося», — заявил глава ведомства.

Маслов напомнил, что первый проект лососёвой фермы в Янтарном так и не запустили — против выступили местные жители. Сейчас инвестору подбирают новую площадку, однако саму идею сворачивать не собираются.

«У нас впервые за прошлый год выращено шесть тонн настоящего атлантического лосося, правда, небольшого размера. Компания, которая этим занимается, отрабатывает биотехнику выращивания и подбирает корма», — добавил чиновник.

Параллельно в области делают ставку на форель, её выращивают в системах замкнутого водоснабжения. Как отметил директор регионального агентства по рыболовству, недавно под Калининградом заработал новый цех мощностью до 100 тонн в год — до конца года предприятие планирует получить 60–70 тонн продукции.

По словам Маслова, за последние четыре года объёмы выращивания рыбы в регионе увеличились в шесть раз. В 2025-м, по его словам, вылов прибавил 18% и составил 205,5 тыс. тонн, а переработка достигла 318 тыс. тонн — плюс 10% к прошлому году.