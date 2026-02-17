В Калининграде путепровод на проспекте Победы будут ремонтировать по гарантии

ВКонтакте

Глубокие ямы и выбоины, уродующие путепровод на проспекте Победы в Калининграде, заделают по гарантии. Ситуацию в ходе оперативного совещания в администрации города во вторник, 17 февраля, прокомментировала сити-менеджер Елена Дятлова.

Капитальный ремонт моста провели лишь в 2024 году. Отвечая на вопрос корреспондента «Клопс», как будут устранять недостатки, глава горадминистрации сообщила, что весной их оценит специальная комиссия.

«Она объезжает улицы города, выявляет проблемы на дорогах, — отметила Елена Дятлова. — Потом определяем, что мы делаем по гарантии в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций и что необходимо включить в ремонтный план по содержанию дорог. Такая работа будет проведена на улично-дорожной сети Калининграда, как только позволит погода. Должен сойти полностью снег, и должно уйти промерзание грунта. Самое опасное для дорог — когда грунт ещё промёрз и идёт переувлажнение грунта в верхних слоях основания. После этого коллеги выйдут, проведут работы по дефектовке».

Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов уточнил, что дефекты, которые были обнаружены на путепроводе, оперативно устранены. Ямы залили литым асфальтом.

«После наступления благоприятных погодных явлений мы выходим на этот объект, гарантийные обязательства имеются», — сказал чиновник.