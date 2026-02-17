Встречаем аналог Volvo XC90 в Калининграде: для тех, кто привык к автомобилям премиального европейского сегмента

ВКонтакте

Ссылка В регионе появился новый премиум-кроссовер северной страны Nordcross 001, который стал наследником уже полюбившегося Volvo XC90 и успел зарекомендовать себя на автомобильном рынке. Семиместный кроссовер, совместно разработанный инженерами Volvo Cars и Geely Auto представляет собой более технологичную версию известной модели. Nordcross 001 построен на проверенной архитектуре SPA от Volvo XC90, а производится он в провинции Хэйлунцзян и с самого начала ориентирован на российский рынок. Открывая двери кроссовера, попадаешь в атмосферу, которую привычно связывают с авто из северной страны, — сразу понимаешь, почему люди говорят о «вольвовском» уюте: характерный дорогой запах, тщательно продуманная посадка и премиальные материалы вызывают желание просто насладиться интерьером, не спеша изучая интерфейсы. На первый взгляд перед нами новая марка Nordcross 001, но по ощущениям это крупный, продуманный внедорожник, близкий к Volvo XC90.

Произведение искусства на колёсах Оснащение Nordcross 001 продумано до мелочей: декоративные вставки из алюминия в дверях, металлизированные кнопки блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал. Мягкая кожа Nappa из материалов высочайшего качества усиливает ощущение роскоши в интерьере, а также передние кресла с электрической регулировкой в 16 направлениях, памятью, массажем, подогревом и вентиляцией позволят наслаждаться долгой дорогой в полном удобстве. Благодаря климат-контролю для четырёх независимых зон, проекционному дисплею и премиальной аудиосистеме с мощным звучанием BOSE, салон превращается в настоящий изысканный «лайнер». Это не типичный «китаец», а автомобиль, который сохранил характеристики Volvo XC90 и был основан на его платформе. Матричная оптика с 84 светодиодами позволит чувствовать себя уверенно и комфортно в любое время суток и в любых погодных условиях.

Простор, скорость и технологии Места хватает: большой запас пространства для ног пассажиров в семиместном салоне и для вещей в багажном отделении позволяет получить удовольствие от свободы и ощутимого пространства. Умное и трансформируемое пространство при полноразмерных семи местах включает в себя 269 л объёма багажного отсека, а при сложенном третьем ряде сидений с помощью кнопок электроскладывания — 862 л. Технически Nordcross 001 «по-европейски» сбалансирован: это мягкий гибрид с проверенным временем двухлитровым турбомотором Drive E T5 на 254 л. с. и 350 Н•м в паре с 48-вольтовой системой BSG («мягкая» 50 Н•м гибридная система, дающая экономию топлива до 7%), 8-ступенчатым классическим «автоматом» и системой интеллектуального полного привода с шведским названием Fyra (автоматическая муфта, Borg Warner 6-го поколения, четыре режима управления). Всё это даёт лучшую управляемость и уверенный разгон до сотни за 8,1 сек. Независимая двухрычажная передняя и многорычажная задняя подвески, вместе с внушительной колёсной базой в 2984 мм обеспечивают стабильность и комфорт на дорогах с любым покрытием — качество, важное для Калининградской области с её с переменчивой погодой. А дорожный просвет в 221 мм позволит преодолевать любые препятствия на вашем пути.