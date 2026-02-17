В Калининграде ищут 14-летнего мальчика в чёрных кроссовках с белой подошвой (обновлено)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде ищут 14-летнего Максима Г., который пропал два дня назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Школьник ушёл из дома в Московском районе 15 февраля, с тех пор его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего: рост — 150 см, он среднего телосложения, с тёмно-русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в чёрную куртку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки с белой подошвой. Ранее ребёнок уже убегал из дома.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8(4012) 50-80-38; 520-444; 02; 102 или 112.