Калининград вернётся в туристический топ, если сыграет на ностальгирующих по Европе россиянах — эксперты

Самым растущим направлением для внутреннего туризма в 2025-м стала Карачаево-Черкесия. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что у Калининградской области есть шанс войти в число лидеров в этом году.

По мнению специалистов, у региона есть два существенных преимущества: доступность авиаперелётов и то, что туристы соскучились по европейской атмосфере.

По данным Росстата, количество гостей, размещённых в российских отелях по итогам 2025 года, увеличилось на 4,1% до 89,05 млн человек. Совокупный доход средств размещения вырос на 11,7%, до 1,16 трлн руб.

В топ-10 зарабатывающих туристических центров вошли также Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская, Тюменская, Ростовская области и Ставрополье.