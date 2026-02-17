В Калининграде впервые вручили региональную премию «Парус»

ВКонтакте

Награды получили лучшие яхтсмены 2025 года. Церемония объединила спортсменов, тренеров и партнёров парусного движения, отметив вклад в развитие детского и молодёжного спорта в регионе.

Премию учредили, чтобы поощрить достижения в шести номинациях: «Яхтсмен и яхтсменка года», «Прорыв года», «Тренер года», «Организатор мероприятия» и «Легенда парусного спорта». Учредитель премии — Калининградская областная федерация парусного спорта. Здесь подчёркивают: формат позволяет не только отметить результаты, но и показать детям перспективу роста.

Серебряный призёр регаты в Геленджике Софья Крутихина рассказала, что в парусный спорт пришла после занятий настольным теннисом:

«Сначала я занималась настольным теннисом, и потом мне там не понравилось, я перешла на парусный спорт. Я заняла 2-е место среди девочек на геленджикской регате, заняла 3-е место в Тольятти».

Парусный спорт в регионе активно поддерживают образовательные и профильные организации. Начальник филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде Сергей Гришин отметил, что сотрудничество с федерацией даёт детям дополнительные возможности:

«С Федерацией парусного спорта мы всегда тесно взаимодействуем, они помогают, обеспечивают и наши шлюпочные походы, они нам предоставляют паруса, дают возможность познакомиться детям с парусным спортом. У нас занимается часть детей в их парусных клубах».

С 2026 года премия «Парус» станет ежегодной традицией. Её партнёрами выступают Центр по атомной энергии Калининграда, филиал Нахимовского военно-морского училища, проект Концерна «Росэнергоатом» «Паруса духа в атомных городах», Музей Мирового океана, яхт-клуб «Ост-Вест», Дирекция Балтийской АЭС, «Сити Порт».

Куратор проекта «Паруса духа в атомных городах» Александр Вахрамеев подчеркнул роль атомных энергетиков в поддержке детского парусного спорта:

«Уже очень много лет совместно с Калининградской областной федерацией парусного спорта рука об руку идёт Дирекция Балтийской АЭС, представляя Росэнергоатом у нас в регионе. Больше десяти лет мы совместно проводим проект "Паруса духа" в атомных городах, но несколько лет, как появился проект "Атомята". Росатом поддерживает детский парусный спорт, потому что верит, что он воспитывает характер, смелость и умение идти к цели. А это качества, которые важны как для спортсмена, так и для будущего инженера, учёного или специалиста атомного флота».