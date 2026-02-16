В Калининграде для съёмок на легендарном судне «Витязь» ищут мужчин до 40 лет без живота

ВКонтакте

В Калининграде для съёмок на легендарном судне «Витязь» ищут палубную команду. Об этом сообщили организаторы в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» «ВКонтакте».

Рабочие смены назначены на 20 и 22 февраля. Для участия в массовке требуются мужчины от 18 до 40 лет, ростом от 170 до 180 см, размер одежды 46-50. Главное условие — не должно быть живота.

Претенденты должны прислать фото в полный рост — без посторонних людей в кадре, без верхней одежды, другая фотография должна быть в фас, чтобы лицо было чётко видно, без очков и головных уборов. Необходимо также указать роль, возраст, размер одежды и номер телефона.