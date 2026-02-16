НаРядно: ЦСКА отдал своего защитника «Балтике»

ВКонтакте

20-летний защитник столичного ЦСКА Михаил Рядно перешёл в «Балтику». Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба в понедельник, 16 февраля.

Команда Андрея начинает заключительный тренировочный сбор перед стартом второй части чемпионата России. Новобранец уже больше месяца готовится с командой и по словам спортивного отдела клуба, зарекомендовал себя с хорошей стороны, в том числе и профессиональным подходом, как к тренировкам, так и к восстановительным процедурам.

Контракт рассчитан до 31 декабря 2029 года. По данным портала Transfermarkt.de, по условиям сделки, в случае продажи игрока в другой клуб москвичи получат четверть вырученной суммы.

Рядно является воспитанником ЦСКА, первый профессиональный контракт с клубом он подписал в 2023 году, и на следующий день сыграл против «Зенита» в матче за Суперкубок, став самым молодым участником этого турнира. Всего в составе армецев защитник провёл 5 матчей и забил один гол.