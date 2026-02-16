19:20

В Калининграде ищут 20 человек, готовых спасать тех, кто отдыхает на городских водоёмах

В мэрии Калининграда готовы оплатить учёбу и трудоустроить 20 человек, готовых стать спасателями на городских водоёмах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра в понедельник, 16 февраля.

В этом году на эти должности набирают не только студентов, главное, чтобы были силы и желание попробовать себя на новом поприще. Короткие курсы — 72 часа, — включают в себя практические занятия в бассейне, а также теоретическую часть.

«Единственное наше условие к кандидатам — после получения диплома, лето придётся провести на спасательной вышке одного из городских пляжей», — рассказали в мэрии.

Заинтересованных просят обращаться в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда».

