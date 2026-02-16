Арктический холод не покинет Калининград до 8 марта

ВКонтакте

Арктический холод будет держаться в регионе ещё три недели. Такое развитие погодной ситуации моделируют сотрудники Европейского центра среднесрочных прогнозов в понедельник, 16 февраля.

Всё это время погоду в Южной Балтике будет определять скандинавский антициклон. Хотя он постепенно будет сдавать свои позиции, небольшие оттепели будут сменяться очередным вторжением холодного воздуха.

В ночь с понедельника на вторник в регионе ожидается до -16 градусов. Днём, 17 февраля, столбик термометра поднимется до -11. Но юго-восточный ветер 9-14 м/с сделает так, что находиться на улице будет максимально некомфортно. Тем более, что днём пойдёт небольшой снег. На дорогах снежный накат, гололедица.