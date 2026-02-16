Не только у «Европы»: в Калининграде расширят географию городских ярмарок

ВКонтакте

В Калининграде планируют увеличить количество площадок для проведения городских ярмарок и выставок. Об этом «Клопс» сообщил замглавы администрации Игорь Шлыков.

Депутаты горсовета предложили расширить географию мероприятий: судя по отзывам людей, подобные события пользуются популярностью у горожан и туристов. Игорь Шлыков пояснил, что уже в этом году при наступлении тепла планируется изменить локации ярмарок, чтобы задействовать разные части Калининграда. Практики проведения только у монумента «Мать-Россия» и ТЦ «Европа» больше не будет.

«Делается это, чтобы размещать в разных местах — эффективно для ремесленников, жителей и туристов», — отметил Шлыков.

При этом одновременно увеличивать количество ярмарок пока не планируют. Как пояснил чиновник, ремесленные мастерские работают не в формате массового производства, поэтому резкое расширение числа торговых мест сейчас не востребовано.