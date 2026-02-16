В Калининградской области за год выросли объёмы промышленного производства

ВКонтакте

В Калининградской области в 2025 году объёмы промышленного производства выросли на 8,8% по сравнению с 2024-м. В целом по России данный показатель составил 1,3%. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона в минувшем году.

Отмечен рост по следующим видам обрабатывающих производств:

пищевые продукты — 0,6%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели — 21,6%; химические вещества и химические продукты — 2,4%; лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях — 103,5%; прочая неметаллическая минеральная продукция — 4,9%; готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования — 34,4%; компьютеры, электронные и оптические изделия — рост в 4,3 раза.

В прошлом году отмечено снижение объёмов выпуска к уровню 2024 года на следующих производствах:

напитки — 77,3%; одежда — 43,0%; металлургия — 79,5%; электрическое оборудование — 90,2%; машины и оборудование, не включённые в другие группировки — 72,6%.

Животноводство

В 2025 году в хозяйствах всех категорий произведено:

скота и птицы на убой (в живом весе) 133,2 тыс. тонн, по сравнению с 2024 годом снижение на 4,9%; молока — 264 тыс. тонн: рост на 9,1%; яиц — 315,9 млн штук: снижение на 1,2%.

На конец декабря 2025 года в хозяйствах всех категорий региона поголовье составило:

крупного рогатого скота — 159,8 тыс. голов: на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в том числе коров — 73,3 тыс. голов (на 1,6% меньше); свиней — 361,2 тыс. голов (рост 1,4%); птицы — 3,6 млн голов (рост 0,6%); овец и коз — 69 тыс. голов (без изменений).

Торговля и цены

Оборот розничной торговли в Калининградской области в сопоставимых ценах по отношению к 2024 году составил 103,5%, в среднем по России — 102,6%.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в декабре 2025 года по отношению к декабрю 2024 года равен 110,5%, по России — 105,2%; на непродовольственные товары — 103,7%, по России — 103,0%. на жилищные услуги (без учёта аренды квартир у частных лиц) — 110,4%, по России – 113,4%. На коммунальные услуги – 114,2%, по России — 113,3%.

Строительство

Объём работ, выполненных по этому виду деятельности, в 2025 году составил 129,9 млрд рублей. В сопоставимых ценах это соответствует 82,7% к уровню 2024-го.

На конец декабря 2025 года общая стоимость контрактов в строительных организациях со средней численностью работников больше 15 человек (без субъектов малого предпринимательства) составила 21,3 млрд рублей. Строители были обеспечены заказами на месяц вперёд.

В 2025 году введено 4,8 тыс. жилых домов, или 14,7 тыс. квартир, общей площадью 1,22 млн кв. метров, что соответствует аналогичному уровню прошлого года. Индивидуальными застройщиками, включая участки в СНТ, введено 4,4 тысячи жилых домов общей площадью 667 тыс. м2: 54,7% от общего объёма жилья, введённого в 2025 году.

Занятость и безработица

По данным министерства социальной политики Калининградской области, на конец 2025 года в государственных центрах занятости населения состояли на учёте 2 594 человека, из них 2 095 имели статус безработного.

В декабре этот статус получили 585 человек — на 33,9% больше, чем годом ранее. Трудоустроены 292 человека. Это на 50,5% больше показателя аналогичного месяца 2024-го.