В Калининградской области за год выросли объёмы промышленного производства

В Калининградской области в 2025 году объёмы промышленного производства выросли на 8,8% по сравнению с 2024-м. В целом по России данный показатель составил 1,3%. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона в минувшем году.
Отмечен рост по следующим видам обрабатывающих производств:
- пищевые продукты — 0,6%;
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели — 21,6%;
- химические вещества и химические продукты — 2,4%;
- лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях — 103,5%;
- прочая неметаллическая минеральная продукция — 4,9%;
- готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования — 34,4%;
- компьютеры, электронные и оптические изделия — рост в 4,3 раза.
В прошлом году отмечено снижение объёмов выпуска к уровню 2024 года на следующих производствах:
- напитки — 77,3%;
- одежда — 43,0%;
- металлургия — 79,5%;
- электрическое оборудование — 90,2%;
- машины и оборудование, не включённые в другие группировки — 72,6%.
Животноводство
В 2025 году в хозяйствах всех категорий произведено:
- скота и птицы на убой (в живом весе) 133,2 тыс. тонн, по сравнению с 2024 годом снижение на 4,9%;
- молока — 264 тыс. тонн: рост на 9,1%;
- яиц — 315,9 млн штук: снижение на 1,2%.
На конец декабря 2025 года в хозяйствах всех категорий региона поголовье составило:
- крупного рогатого скота — 159,8 тыс. голов: на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в том числе коров — 73,3 тыс. голов (на 1,6% меньше);
- свиней — 361,2 тыс. голов (рост 1,4%);
- птицы — 3,6 млн голов (рост 0,6%);
- овец и коз — 69 тыс. голов (без изменений).
Торговля и цены
Оборот розничной торговли в Калининградской области в сопоставимых ценах по отношению к 2024 году составил 103,5%, в среднем по России — 102,6%.
- Индекс потребительских цен на продовольственные товары в декабре 2025 года по отношению к декабрю 2024 года равен 110,5%, по России — 105,2%;
- на непродовольственные товары — 103,7%, по России — 103,0%.
- на жилищные услуги (без учёта аренды квартир у частных лиц) — 110,4%, по России – 113,4%.
- На коммунальные услуги – 114,2%, по России — 113,3%.
Строительство
Объём работ, выполненных по этому виду деятельности, в 2025 году составил 129,9 млрд рублей. В сопоставимых ценах это соответствует 82,7% к уровню 2024-го.
На конец декабря 2025 года общая стоимость контрактов в строительных организациях со средней численностью работников больше 15 человек (без субъектов малого предпринимательства) составила 21,3 млрд рублей. Строители были обеспечены заказами на месяц вперёд.
В 2025 году введено 4,8 тыс. жилых домов, или 14,7 тыс. квартир, общей площадью 1,22 млн кв. метров, что соответствует аналогичному уровню прошлого года. Индивидуальными застройщиками, включая участки в СНТ, введено 4,4 тысячи жилых домов общей площадью 667 тыс. м2: 54,7% от общего объёма жилья, введённого в 2025 году.
Занятость и безработица
По данным министерства социальной политики Калининградской области, на конец 2025 года в государственных центрах занятости населения состояли на учёте 2 594 человека, из них 2 095 имели статус безработного.
В декабре этот статус получили 585 человек — на 33,9% больше, чем годом ранее. Трудоустроены 292 человека. Это на 50,5% больше показателя аналогичного месяца 2024-го.
В Калининградской области за год реальная зарплата увеличилась на 2,6%.