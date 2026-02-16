В Калининградской области вылов трески за год сократился почти вдвое — эксперты

ВКонтакте

В 2025 году в Калининградской области вылов балтийской трески сократился почти в два раза — до 378,2 тонны. Об этом, ссылаясь на руководителя регионального агентства по рыболовству Юрия Маслова, пишет ТАСС в понедельник, 16 февраля.

По словам эксперта, снижение связано с уменьшением притока солёной воды из Северного моря. Этот процесс важен для экосистемы Балтики, поскольку насыщает глубинные слои кислородом, дефицит которого может сохраняться годами. В таких условиях отдельные участки акватории становятся непригодными для обитания рыб и других организмов.

«В последние годы, действительно, слабый заток солёной воды, в первую очередь от этого страдает запас нашей балтийской трески. Её вылов очень сильно уменьшился за последние годы, вылов постоянно снижается. Запас этого вида рыбы вызывает озабоченность, он всё меньше и меньше, соответственно, цена этого вида рыбы становится выше», — пояснил директор агентства.

Маслов отметил, что в 2024 году из разрешённых 974,3 тонны рыбакам удалось добыть 625,6. В 2025-м при квоте 839,6 тонны вылов сократился до 378,2. В рознице килограмм трески в регионе стоит в среднем около 350 рублей.