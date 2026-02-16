«Все живцы сдохли на крючках»: в Славском района заметили сильное загрязнение Глубокого канала (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Славском районе около 39-й насосной станции недалеко от посёлка Майское исходит едкий зловонный запах. Об этом «Клопс» сообщили местные жители.

По словам одного из них, 14 февраля он приехал порыбачить на канал Глубокий и опешил от увиденного.

«Вонь стоит ужасная, станция качает непонятно что, — отметил собеседник «Клопс». — На воде масляные разводы. Приехали с женой на рыбалку, поставили жерлицы на щуку. Через сорок минут все мои живцы сдохли в этой воде. Они два месяца жили у меня, им ничего не было, а здесь моментально померли. Я думаю, что рыба в канале, как сойдёт лёд, всплывёт кверху брюхом».

Как подчеркнул очевидец инцидента, весной 2024 года было аналогичное происшествие: «Потравили всю рыбу в канале. Но чтобы живцы померли на крючках — такого не было никогда».