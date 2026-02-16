Шли на «Руки вверх», а падали вверх тормашками: калининградцы пожаловались на лёд у входа в ДС «Янтарный» (видео)

Калининградцы, приехавшие на концерт группы «Руки вверх», пожаловались на гололёд у входа во дворец спорта «Янтарный». Об этом «Клопс» рассказали зрители, посмотревшие выступление в воскресенье, 15 февраля.
По словам очевидцев, лёд не убирали на протяжении трёх дней. Всё это время с аншлагом проходили концерты. По словам нашего читателя Дмитрия, каждый раз во дворце спорта собиралось по несколько тысяч человек. Люди падали на скользкой корке перед входом. На кадрах, присланных в редакцию, видно, как зрители с трудом поднимаются по ступеням.
Кроме того, жители микрорайона все три дня сообщали о серьёзных пробках. Сами концерты начинались не в 19:00, как указывалось на афише: Сергей Жуков появлялся на сцене минут на 20 позже.
В субботу, 21 февраля, в «Янтарном» состоится матч волейбольного клуба «Локомотив» против петербургской «Корабелки». Ожидается полный зал. Редакция направит запрос администрации спорткомплекса с просьбой прокомментировать ситуацию с уборкой территории.
