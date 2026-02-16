В Калининградской области домашний котёнок оказался на дороге в мороз и нашёл спасение в машине ГАИ

15:32

Фото: Госавтоинспекция Калининградской области / Телеграм
Фото: Госавтоинспекция Калининградской области / Телеграм

В Калининградской области в разгар двадцатиградусных морозов на проезжей части заметили домашнего рыжего котёнка. Об этом сообщили в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции в понедельник, 16 февраля.

Животное заметили сотрудники ДПС — котёнок выбежал на дорогу и рисковал попасть под колёса. Инспекторы забрали его в служебный автомобиль, сфотографировали и опубликовали пост в соцсетях с просьбой откликнуться владельцев.

Через несколько часов после публикации на связь вышла семья Бусика. Как выяснилось, питомца искали целые сутки и уже опасались, что он не пережил холод. Котёнка передали хозяевам.

