Новый владелец Алленберга ищет под бывшей психбольницей термальные источники

Новый собственник комплекса бывшей психбольницы Алленберг в Знаменске решил проверить, есть ли под территорией источники подземных вод. Об этом казанский инвестор Айдар Мифтахов написал в своём телеграм-канале в понедельник, 16 февраля.

По словам бизнесмена, идея появилась вскоре после покупки объекта. Команда заказала первичные «кабинетные» изыскания — анализ архивов, данных старых немецких скважин и советских материалов. Первый отчёт подготовил кандидат географических наук, специалист БФУ им. И. Канта Андрей Левченков.

«Когда мы заказывали топосъёмку для других целей, понял интересную вещь. Алленберг — это во многом белое пятно. В прошлом территория Пруссии, потом достаточно долгое время военная часть. Комбо неизвестности. Такое белое пятно на карте, по которому в архивах почти ничего нет. Не только культурное, геологическое тоже. Мы исследуем не просто объект, мы буквально изучаем территорию, о которой мало кто системно думал десятилетиями», — заявил Мифтахов.

По предварительным данным, горячих термальных источников под Алленбергом нет: чтобы получить воду температурой 30–40 градусов, придётся бурить на глубину в несколько километров. Зато не исключено наличие минерализованных или холодных минеральных вод, которые, как отмечает инвестор, можно использовать для лечебных ванн с подогревом.

Мифтахов также сообщил, что намерен продолжить исследования и пригласил к сотрудничеству гидрогеологов, нефтяников и специалистов, работавших в регионе: «Будем благодарны помощи, совету, любым данным и наводкам. Алленберг сейчас — это территория открытых гипотез».

Строительство клиники для душевнобольных в Веллау началось в 1848 году, а в 1852-м она открылась и стала одним из крупнейших подобных учреждений Восточной Пруссии — здесь могли содержать около 1 400 пациентов. Во время Первой мировой войны часть больных погибла от болезней, летом 1940 года остальных распределили по другим лечебницам или передали в семьи; в годы Второй мировой войны комплекс занимали сначала немецкие, затем советские воинские части. Позже Алленберг передали Минобороны — одна из частей находилась там до расформирования в 2013-м, с тех пор комплекс пустовал.