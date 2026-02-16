Можно получить до 350 тысяч рублей: как участникам СВО из Калининградской области оформить социальный контракт

ВКонтакте

В Калининградской области участники СВО и члены их семей могут оформить социальный контракт на развитие своего дела. Объём финансирования — до 350 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 16 февраля, рассказала руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Раиса Кривченкова в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

«Социальный контракт предоставляется военнослужащим, уволенным в запас, или членам семей бойцов, получивших первую или вторую группу инвалидности, — отметила она. — Социальный контракт — это важный шаг, чтобы они были трудоустроены и смогли реализовать себя, потому что только работа, на мой взгляд, позволяет нам быть уверенными в завтрашнем дне».

По словам Раисы Кривченковой, для участников СВО снято одно из условий предоставления социального контракта — нуждаемость.

«Любой военнослужащий, кто уже демобилизован, может его оформить. Для этого он должен быть зарегистрирован в центре занятости. Программа предусматривает выделение средств — до 350 тысяч рублей. Чтобы заключить социальный контракт, наш защитник должен прийти к нам в филиал и обратиться к своему социальному координатору с соответствующими документами. Если он приносит свой бизнес-план — это хорошо. Если нет, мы имеем такую возможность — сотрудничаем с центром «Мой бизнес». Участник может обратиться туда, а там они проводят обучение и помогают с составлением бизнес-плана. В нашем филиале создана специальная рабочая комиссия, которая рассматривает эти документы, даёт свою рекомендацию, и мы направляем ребят в центр социальной поддержки», — заключила глава филиала фонда «Защитники Отечества».