В Калининграде открыли ещё один пункт приёма фонда «Защитники Отечества» для участников СВО и их семей

В Калининграде для участников СВО и членов их семей открылся дополнительный пункт приёма по вопросам, касающимся реабилитации, предоставления социальных льгот и трудоустройства. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщила руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Раиса Кривченкова в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

«Мы уж открыли точки дежурств во всех муниципальных образованиях Калининградской области, — отметила она. — Открыта также точка на базе МФЦ на улице Челнокова в Калининграде, где работает социальный координатор. Приём осуществляется по другому графику, нежели в нашем здании: в понедельник, среду, четверг и пятницу с 9 до 18 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Если кому-то удобно приходить туда, мы предоставили такие возможности. Обратиться могут все желающие, независимо от того, где они зарегистрированы».