В «Калининград-ГорТрансе» резко сократилось число кондукторов

В «Калининград-ГорТрансе» резко сократилось количество кондукторов. Об этом сообщается в отчёте перевозчика, документ есть в распоряжении «Клопс».
На конец минувшего года на предприятии числилось 149 таких сотрудников, что почти на 20% меньше показателей 2024-го. Средняя зарплата составляет 44 тысячи рублей, год назад — 36,3 тысячи.
Вагоновожатых стало больше на три человека, водителей автобусов — на 13%: трудится 314 человек. Число тех, кто сидит за рулём троллейбусов, почти не изменилось.
Зарплаты водителей распределились так:
- автобусы — 113 тысяч рублей;
- трамваи — 100 тысяч рублей;
- троллейбусы — 110 тысяч рублей.
Читатели «Клопс» обращают внимание, что несмотря на рост зарплаты, уровень сервиса не меняется.