В «Калининград-ГорТрансе» резко сократилось число кондукторов

В «Калининград-ГорТрансе» резко сократилось число кондукторов - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

В «Калининград-ГорТрансе» резко сократилось количество кондукторов. Об этом сообщается в отчёте перевозчика, документ есть в распоряжении «Клопс». 

На конец минувшего года на предприятии числилось 149 таких сотрудников, что почти на 20% меньше показателей 2024-го. Средняя зарплата составляет 44 тысячи рублей, год назад — 36,3 тысячи.

Вагоновожатых стало больше на три человека, водителей автобусов — на 13%: трудится 314 человек. Число тех, кто сидит за рулём троллейбусов, почти не изменилось. 

Зарплаты водителей распределились так: 

  • автобусы — 113 тысяч рублей;
  • трамваи — 100 тысяч рублей;
  • троллейбусы — 110 тысяч рублей.

Читатели «Клопс» обращают внимание, что несмотря на рост зарплаты, уровень сервиса не меняется.

