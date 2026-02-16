В «Калининград-ГорТрансе» резко сократилось число кондукторов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В «Калининград-ГорТрансе» резко сократилось количество кондукторов. Об этом сообщается в отчёте перевозчика, документ есть в распоряжении «Клопс».

На конец минувшего года на предприятии числилось 149 таких сотрудников, что почти на 20% меньше показателей 2024-го. Средняя зарплата составляет 44 тысячи рублей, год назад — 36,3 тысячи.

Вагоновожатых стало больше на три человека, водителей автобусов — на 13%: трудится 314 человек. Число тех, кто сидит за рулём троллейбусов, почти не изменилось.

Зарплаты водителей распределились так: