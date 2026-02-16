Водонапорную башню в Гурьевском районе, откуда альпинист снимал кошку Мусю, проверят и закроют

ВКонтакте

Водонапорную башню в Гурьевском районе, откуда снимали кошку Мусю, проверят и при необходимости закроют. Об этом «Клопс» сообщили в администрации Гурьевского округа в понедельник, 16 февраля.

Сооружение, на котором застряло несчастное животное, расположено в посёлке Малое Исаково и включено в реестр муниципального имущества. Однако в 2023 году его передали в безвозмездное пользование ГПКО «Водоканал».

Именно эта организация должна отвечать за содержание имущества, в том числе и в вопросе безопасности. Тем не менее специалисты контрольно-ревизионного управления обследуют башню и, если подтвердится, что доступ туда открыт, порекомендуют принять меры.

В областном «Водоканале» «Клопс» рассказали, что водонапорная башня действующая, а не заброшенная. На ней регулярно устанавливают двери.

«Но из-за актов вандализма их целостность нарушается, — объяснили в пресс-службе. — Специалисты рассмотрят возможность ограждения доступа к башням и включат это в план мероприятий на ближайший год».

Кроме того, в организации напомнили, что находиться на территории объектов ГП КО «Водоканал» запрещено.