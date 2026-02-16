Калининградка устроила гендер-пати во время концерта «Руки вверх» (фото)

ВКонтакте

Калининградка Дарья узнала пол своего будущего ребёнка на концерте группы «Руки вверх». Об этом рассказали «Клопс» сама девушка и её подруга.

Концерт прошёл в Калининграде в воскресенье, 15 февраля. Дарья, которая сейчас ждёт малыша, пришла туда не просто впервые послушать вживую любимого с детства исполнителя. Она решила исполнить свою заветную мечту — попросить Сергея Жукова со сцены объявить, кто у неё родится, мальчик или девочка.

Ни о чём заранее с организаторами девушки не договаривались. Но нарисовали и принесли с собой два плаката с текстом «Помоги узнать пол» и конвертик с информацией.

«Когда люди увидели, что я с животиком, — рассказывает Даша, — они стали нам помогать! Один плакат мы себе оставили, а второй и конверт отправили по рядам. Их так вот передавали друг другу, пока не дошли до Сергея. И он увидел! Он так обрадовался и сказал: конечно!»

Дашу очень тронули слова, которые произнёс артист: про семью, про молодых родителей. «Он сказал, что вы до сих пор мои крошки, — улыбается Дарья. — Вот как 30 лет назад я начал петь песни, так вы остаётесь моими крошками».

Будущую маму позвали к самой трибуне. Сергей Жуков торжественно спросил: «Вы готовы, Дарья?» Под обратный отсчёт, который хором вела публика, стадион вспыхнул розовым светом, и на огромном мониторе зажглось одно слово: «Девочка»!

Девушка до сих пор под впечатлением от пережитых эмоций, она просит передать огромную благодарность каждому из 6 000 зрителей, разделивших с ней этот момент. А на память ей остался плакат с автографом «Руки вверх» и пожеланием: «Будьте счастливы и любите друг друга».