В воскресенье в Калининграде зарегистрирован новый пик травматизма из-за гололёда

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В течение прошедшей недели в отделение неотложной травматологии и ортопедии БСМП обратился 621 человек, пик пришёлся на вторник, среду и воскресенье. Об этом сообщает медицинское учреждение в своём телеграм-канале.

По данным на утро понедельника, 16 февраля, за прошедшие сутки по сравнению с субботой наблюдается более чем двукратный рост числа пострадавших из-за гололёда. Упали и получили травмы 37 человек (14 февравля таких было только 14). За неделю ледяная корка на дорогах стала непосредственной причиной травматических повреждений у 132 пациентов,это 21,3% от общего числа обратившихся за помощью.

Как пояснили «Клопс» в областном минздраве, с начала морозного сезона в травмпункт ежесуточно приходят, в среднем, 90-100 человек. По выходным и в праздничные дни, когда поликлиники не работают, количество может увеличиваться до 147. Максимальное число обращений, отмеченное за это время, — 230.

Нагрузка на дежурных специалистов травмпункта ГК БСМП растёт, при необходимости туда вызывают травматолога из отделения больницы. Одновременно приём таких пациентов ведут и в приёмном пункте медучреждения.

«Действительно, в настоящее время врачи травматологи-ортопеды работают с повышенной нагрузкой, — отмечено в сообщении пресс-службы. — При этом они успешно справляются с ситуацией, вызванной сезонными погодными явлениями».