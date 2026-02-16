«Клопс» сохранил лидерство в рейтинге цитируемости калининградских СМИ по итогам 2025 года

ВКонтакте

По итогам прошлого года «Клопс» занял первое место в рейтинге цитируемости среди калининградских СМИ. Такие данные приводят аналитики компании «Медиалогия».

Исследование охватывает период с 1 января по 31 декабря 2025-го. Наш портал набрал 287,86 балла по индексу цитируемости. Ближайший конкурент — издание «Новый Калининград.Ru» — результатом 52,65 расположился на второй строчке, уступив по этому показателю почти в шесть раз; третью строчку получила зеленоградская газета «Волна» (28,6). В топ-5 также вошли «Калининград.Ru» (24,65) и RuBaltic (15,04).

Рейтинг составлен на основе базы системы «Медиалогия», куда входят более 108 тысяч источников — телеканалы, радиостанции, газеты, журналы, информагентства и интернет-СМИ. Новостные агрегаторы при подсчёте не учитываются. В итоговый результат также не включают случаи масштабной перекрёстной цитируемости: алгоритм отслеживает аномально высокий уровень взаимных ссылок между одними и теми же изданиями и исключает их из расчёта.