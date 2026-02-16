Неприятный юго-восточный ветер и привычный мороз: калининградцам рассказали о погоде в регионе 16 февраля

ВКонтакте

В Калининградской области в понедельник, 16 февраля, будет преобладать юго-восточный ветер 12-14 м/с. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Из-за такого ветра фактическая температура -8…-13°C будет ощущаться гораздо ниже. На небе будет облачно, но без существенных осадков. На дорогах снежный накат, гололедица.

Толщина льда на Куршском заливе в районе косы — 42 см, на Калининградском заливе у побережья Мамоново — 33 см, в Полесске на Дейме — 30 см.