Неприятный юго-восточный ветер и привычный мороз: калининградцам рассказали о погоде в регионе 16 февраля

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградской области в понедельник, 16 февраля, будет преобладать юго-восточный ветер 12-14 м/с. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Из-за такого ветра фактическая температура  -8…-13°C будет ощущаться гораздо ниже. На небе будет облачно, но без существенных осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. 

Толщина льда на Куршском заливе в районе косы — 42 см, на Калининградском заливе у побережья Мамоново — 33 см, в Полесске на Дейме — 30 см.

Метеорологи рассказали, какой будет погода в Калининградской области в середине февраля.

