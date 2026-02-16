Феноменальные результаты продаж гибридных автомобилей VOYAH зафиксированы в январе 2026-го

ВКонтакте

Официальный дилер «VOYAH Рус Моторс» рассказал о выгодных программах для приобретения премиального гибрида вашей мечты.

VOYAH начал год с заметного рывка на российском рынке электрифицированных автомобилей. Согласно данным ООО «Автостат», в январе зарегистрировали 874 автомобиля марки — это почти вдвое больше, чем годом ранее (+80,9%). Также в системе «Радар»* бренд занял второе место в сегменте NEV и первое среди премиальных марок по сумме регистраций электромобилей и гибридов*.

Главный бестселлер — кроссовер VOYAH FREE

Полноприводный VOYAH Free с регулируемой пневмоподвеской и просторным 5-местным салоном стал настоящим локомотивом продаж: 719 регистраций в первом месяце, рост на 88% к прошлому году и 13,9% доли рынка в модельном зачёте NEV. Таким образом, большинство покупателей остановили свой выбор на премиальном кроссовере Free с мощной гибридной силовой установкой.

Линейка роскошных гибридов

Официальный дилер «Рус Моторс» продвигает бренд, который усиливает позиции в премиальном сегменте NEV за счёт нескольких моделей:

VOYAH PASSION — представительский седан для тех, кто хочет сочетать высокий статус и комфорт с экономичностью. В январе было продано 65 Passion — рост на 491% к январю 2025-го, когда было зарегистрировано 11 Passion.

VOYAH DREAM — просторный минивэн, который выбирают для ежедневных поездок с семьёй и бизнес-встреч. В январе 2026-го было продано 87 Dream, что почти соответствует уровню января 2025-го, когда было зарегистрировано 89 Dream.

TAISHAN — новый флагман‑гибрид, мировая премьера которого одновременно состоялась в России и Китае в ноябре 2025 года. Позиционируется как самый роскошный автомобиль в линейке, использующий самые современные технологические решения, среди которых 800-вольтовая архитектура, трёхкамерная пневмоподвеска, поворотная задняя ось, двери с электроприводом.