Феноменальные результаты продаж гибридных автомобилей VOYAH зафиксированы в январе 2026-го

Официальный дилер «VOYAH Рус Моторс» рассказал о выгодных программах для приобретения премиального гибрида вашей мечты.
VOYAH начал год с заметного рывка на российском рынке электрифицированных автомобилей. Согласно данным ООО «Автостат», в январе зарегистрировали 874 автомобиля марки — это почти вдвое больше, чем годом ранее (+80,9%). Также в системе «Радар»* бренд занял второе место в сегменте NEV и первое среди премиальных марок по сумме регистраций электромобилей и гибридов*.
Главный бестселлер — кроссовер VOYAH FREE
Полноприводный VOYAH Free с регулируемой пневмоподвеской и просторным 5-местным салоном стал настоящим локомотивом продаж: 719 регистраций в первом месяце, рост на 88% к прошлому году и 13,9% доли рынка в модельном зачёте NEV. Таким образом, большинство покупателей остановили свой выбор на премиальном кроссовере Free с мощной гибридной силовой установкой.
Линейка роскошных гибридов
Официальный дилер «Рус Моторс» продвигает бренд, который усиливает позиции в премиальном сегменте NEV за счёт нескольких моделей:
VOYAH PASSION — представительский седан для тех, кто хочет сочетать высокий статус и комфорт с экономичностью. В январе было продано 65 Passion — рост на 491% к январю 2025-го, когда было зарегистрировано 11 Passion.
VOYAH DREAM — просторный минивэн, который выбирают для ежедневных поездок с семьёй и бизнес-встреч. В январе 2026-го было продано 87 Dream, что почти соответствует уровню января 2025-го, когда было зарегистрировано 89 Dream.
TAISHAN — новый флагман‑гибрид, мировая премьера которого одновременно состоялась в России и Китае в ноябре 2025 года. Позиционируется как самый роскошный автомобиль в линейке, использующий самые современные технологические решения, среди которых 800-вольтовая архитектура, трёхкамерная пневмоподвеска, поворотная задняя ось, двери с электроприводом.
Как выгоднее купить VOYAH?
Производитель предлагает несколько преимуществ:
- участие в госпрограммах льготного кредитования с АО «ОТП Банк»;
- лизинг с субсидией до 925 000 рублей от ООО «Каркаде» и других партнёров;
- выгодный трейд‑ин — до 700 000 рублей в зависимости от модели;
- гибкие банковские условия и рассрочки от АО «ОТП Банк».
Это делает премиальные модели доступнее для тех, кто хочет переходить на электротранспорт.
Гарантия 5 лет
На электромобили VOYAH, реализованные в России через официальную розничную сеть, действует гарантия на основные и самые дорогие узлы и агрегаты (тяговая батарея, тяговые двигатели и элементы трансмиссии) и составляет пять лет (100 000 км). Проверить условия гарантии можно на сайте.
Помощь на дорогах 24/7
На электромобили VOYAH, реализованные в России через официальную розничную сеть, в течение одного года распространяется услуга «Помощь на дорогах», которую оказывает АО «Автоассистанс» (ОГРН 1067759973522, г. Москва).
Что это значит для рынка и покупателей?
Рост VOYAH показывает, что в России спрос на премиальные гибриды EV и PHEV остаётся устойчивым. Бренд удачно сочетает технологичность и удобство, переходя на «зелёную» технику для расширяющегося круга водителей.
Узнать подробности о модельном ряде бренда можно на сайте официального дилера.
Официальный дилер «VOYAH Рус Моторс»
- Калининград, Московский проспект, 203а
- Тел.: +7 (4012) 55-55-12
- www.voyah-rusmotors.ru
* По данным о продажах новых автомобилей за январь 2026 года, тип топлива: бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество, география: вся РФ, источник: информационно-аналитическая система «Радар» ООО «Автостат».
Кредит предоставляется АО «ОТП Банк».