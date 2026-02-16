Экстремал из Зеленоградска передумал прибивать себя к кресту в День влюблённых и занялся созданием Центра бессмертия

Житель Зеленоградска Олег Резанов передумал проводить испытание, которое хотел приурочить к своему 53-летию и называл «последним шоу». Об этом экстремал сообщил «Клопс».
Мужчина планировал, что 14 февраля его приколотят к кресту, потом заморозят в жидком азоте, а затем сожгут.
«Сейчас есть более важные задачи. Работаю над созданием Центра бессмертия. Испытание, возможно, проведу в следующем году», — сказал Резанов.
53-летний Олег Резанов из Зеленоградска называет себя «повелителем холода». Он известен умением выдерживать крайне низкие температуры и склонностью к опасным экспериментам над собой, которые принесли ему несколько мировых рекордов.
«Клопс» не раз писал про эксперименты Резанова.
- В июне 2025 года мужчину поджигали с помощью огнемёта.
- В 2023 году «повелитель холода» из Зеленоградска облился жидким азотом температурой -196 градусов и остался жив. Свой «перформанс» Резанов провёл под девизом «Остудитесь!».
- В 2021-м Олега на десять дней заживо закопали на двухметровой глубине.