Экстремал из Зеленоградска передумал прибивать себя к кресту в День влюблённых и занялся созданием Центра бессмертия

Житель Зеленоградска Олег Резанов передумал проводить испытание, которое хотел приурочить к своему 53-летию и называл «последним шоу». Об этом экстремал сообщил «Клопс».

Мужчина планировал, что 14 февраля его приколотят к кресту, потом заморозят в жидком азоте, а затем сожгут.

«Сейчас есть более важные задачи. Работаю над созданием Центра бессмертия. Испытание, возможно, проведу в следующем году», — сказал Резанов.