16:05

Экстремал из Зеленоградска передумал прибивать себя к кресту в День влюблённых и занялся созданием Центра бессмертия

  1. Калининград
Автор:

Житель Зеленоградска Олег Резанов передумал проводить испытание, которое хотел приурочить к своему 53-летию и называл «последним шоу». Об этом экстремал сообщил «Клопс».

Мужчина планировал, что 14 февраля его приколотят к кресту, потом заморозят в жидком азоте, а затем сожгут. 

«Сейчас есть более важные задачи. Работаю над созданием Центра бессмертия. Испытание, возможно, проведу в следующем году», — сказал Резанов. 

Экстремал из Зеленоградска передумал прибивать себя к кресту в День влюблённых и занялся созданием Центра бессмертия - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

53-летний Олег Резанов из Зеленоградска называет себя «повелителем холода». Он известен умением выдерживать крайне низкие температуры и склонностью к опасным экспериментам над собой, которые принесли ему несколько мировых рекордов.

«Клопс» не раз писал про эксперименты Резанова. 

1 839
Хобби Человеческие истории