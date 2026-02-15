18:10

Солнце, дым и рёв моторов: калининградские экстремалы устроили заезд по заснеженному бездорожью (фоторепортаж) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Этим утром в посёлке Логвино ревели моторы и взлетал снежный наст — здесь прошёл «День пингвина», зимний офф-роуд, где калининградцы на квадро- и мотоциклах пробивались через сугробы, скользкий лёд и заснеженные колеи. За жарким экстремальным заездом наблюдал фотокорреспондент «Клопс».

