18:10
Солнце, дым и рёв моторов: калининградские экстремалы устроили заезд по заснеженному бездорожью (фоторепортаж)
Этим утром в посёлке Логвино ревели моторы и взлетал снежный наст — здесь прошёл «День пингвина», зимний офф-роуд, где калининградцы на квадро- и мотоциклах пробивались через сугробы, скользкий лёд и заснеженные колеи. За жарким экстремальным заездом наблюдал фотокорреспондент «Клопс».