Польша развернула новый разведбатальон в 55 км от Калининградской области

Польша усилила военное присутствие возле границы с Калининградской областью. Об этом радиостанция RMF24 сообщает в воскресенье, 15 февраля.

16-й разведывательный батальон развернули в селе Конечки в районе города Элк. Населённый пункт расположен примерно в 55 км от российской границы и в 80 км от Беларуси.

В материале отмечается, что батальон должен обеспечить дополнительные разведывательные возможности и повысить безопасность восточной границы страны. Военные называют новое подразделение «глазами и ушами» НАТО.

«Эти инвестиции принесут пользу не только жителям нашей коммуны и города Элк, но и всему региону, а также восточной части Североатлантического альянса» , — заявил глава муниципалитета Томаш Осевский.