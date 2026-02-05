Червячковый квест: в зоопарке Калининграда обезьяны тренируют мозг, добывая корм из мисок (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Игрунка Чип и лемур Максимус, живущие в Калининградском зоопарке, получили новые «тренажёры» — интерактивные миски с угощением. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 5 февраля.

Аппетитное шуршание мучных червей не оставило равнодушными даже этих степенных и пожилых приматов. Чтобы добраться до лакомства, животным пришлось сначала разобраться, как работает новая посуда. Достать червячка помогают и глаза, и лапы, и даже зубы — полезная разминка и для ума, и для тела.

Такие задания помогают приматам не терять активность с возрастом, отмечают сотрудники зоопарка. Благодаря нестандартной подаче пищи, животные не только насыщаются, но и развивают когнитивные способности.