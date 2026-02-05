«Не поспеваю за ним»: под Калининградом вновь видели пропавшего ворона Фиделя, но птица не дождалась хозяйку (фото)

ВКонтакте

В Калининградской области продолжаются поиски ручного ворона Фиделя, который пропал в начале января. На днях он прилетел на кладбище в посёлке Пятидорожное Багратиновского района. Как рассказала «Клопс» хозяйка Фиделя Маргарита, её он, увы, не дождался.

Птицу увидел во вторник, 3 февраля, местный житель. Ворон был с кольцом на лапке и трекером на хвосте. Мужчина позвонил Маргарите.

«Я незамедлительно туда отправилась, но от моего посёлка около 120 километров. Пока прогрела машину, пока доехала — около двух часов ушло, — рассказывает собеседница «Клопс». — Всё это время мужчина сидел на кладбище, наблюдал за нашей птахой, кормил его из рук, пытался удержать и ждал моего приезда. К сожалению, гиперактивному ворону стало скучно, и он шмыгнул, не дождавшись меня».

Женщина походила по посёлку, пытаясь дозваться Фиделя. Следующее утро Маргарита провела в этом же месте, но любимый питомец так и не объявился.

«Если честно, руки уже опускаются: не поспеваю я за ним. Думала уже свыкнуться с этой мыслью. Хотя бы он жив и здоров. С другой стороны, я думаю, что нет — я бы его поймала и привезла в наш район. Пусть бы он тут обитал, прилетал домой покушать, знал бы, что тут у него есть еда всегда», — поделилась женщина.