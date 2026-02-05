Суровой зимой в Калининградской области в 2,5 раза выросло число погибших в пожарах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Из-за снежной и морозной зимы с начала года в Калининградской области в 2,5 раза увеличилось число погибших во время пожаров. Об этом «Клопс» сообщили в региональном отделении МЧС.

Огонь унёс жизни 10 человек, ещё пятеро получили травмы.

«В регионе произошло 179 пожаров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — рассказали в МЧС. — 53 пожара произошли в частном жилом секторе, это на 27% больше, чем в прошлом году. В банях — 18 пожаров, рост более чем в 3,5 раза».

Основные причины возгораний — перегруженные электросети, неправильная работа печей, неисправность дымоходов.