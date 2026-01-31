Более 110% и новые инвестиции: Минпромторг похвалил калининградскую промышленность

ВКонтакте

В Калининградской области по итогам прошлого года зафиксирован рост промышленного производства. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов после поездки в регион. Чиновника цитирует пресс-служба областного правительства в субботу, 31 января.

«Калининградская промышленность нас радует. Более 110 процентов составил индекс промпроизводства в регионе в прошлом году (январь-ноябрь 2025 года). Завод «Энкор» очень неплохо повлиял на рост обработки. Восстанавливается потихоньку обработка и объём производства на АВТОТОРе. Очень надеюсь, что продолжат функционировать и развиваться построенные в регионе индустриальные парки «Храброво» и «Черняховск». Конечно, нужно будет расширять их инфраструктуру с точки зрения обеспеченности энергетикой», — заявил Антон Алиханов.

Министр подчеркнул, что Минпромторг продолжит поддерживать Калининградскую область через Фонд развития промышленности. В прошлом году региональный ФРП был докапитализирован на 250 млн рублей, что позволило расширить возможности льготного финансирования предприятий. Положительную оценку получила и программа «Восток Инвест», возобновлённая в 2025 году по инициативе губернатора Алексея Беспрозванных.