Операция до рождения: в Калининграде спасли ребёнка ещё в утробе матери

Специалисты Перинатального центра провели внутриутробную операцию плоду на 21 неделе беременности. Медикам пришлось провести переливание крови, чтобы спасти ребёнка с тяжёлой формой анемии. Об этом сообщает калининградский минздрав в субботу, 31 января.

Пациенткой стала 42-летняя жительница области, ожидающая пятого ребёнка. Во время беременности у женщины начал развиваться резус-конфликт: организм будущей матери вырабатывал антитела, которые разрушали эритроциты плода. Врачи диагностировали у ребёнка гемолитическую болезнь — одно из самых опасных осложнений при такой патологии.

Чтобы сохранить беременность, специалисты приняли решение о срочном внутриутробном переливании крови. Проведение операции осложнялось ранним сроком: на 21-й неделе диаметр вены пуповины составляет всего около 4–5 мм. Это значительно повышает риски и требует от врачей максимальной точности и высокой квалификации.

Операцию выполнили специалисты Перинатального центра. Вмешательство прошло успешно, что позволило стабилизировать состояние плода.