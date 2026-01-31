Пересадки со скидкой не будет: власти Калининграда раскрыли детали нового тарифа

ВКонтакте

В администрации Калининграда продолжают обсуждать возможность введения пересадочного тарифа в общественном транспорте. Окончательного решения пока нет — власти считают экономику и оценивают нагрузку на городской бюджет, сообщила глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира в пятницу, 30 января.

По словам сити-менеджера, пересадочный билет — это, по сути, льгота для пассажиров, которые за одну поездку вынуждены пользоваться несколькими видами транспорта или же курсировать между автобусами без повторной оплаты.

«Для человека это означает, что он платит меньше, фактически в два раза», — пояснила глава администрации.

Перевозчик же всё равно должен получить оплату за выполненную работу. Разницу в стоимости проезда в таком случае компенсирует бюджет города. Сейчас власти анализируют, в каких случаях жители действительно вынуждены дважды оплачивать проезд — например, по дороге на работу или обратно. Параллельно готовятся предложения по возможным вариантам нового тарифа.

Окончательное решение будет зависеть не только от «политической воли», но и от точных экономических расчётов. Кроме того, пересадочная поездка должна быть утверждена региональной службой по тарифам.

«Чтобы зайти на такой тариф, нам нужно полностью сделать экономические выкладки и соотнести их с доходной частью бюджета, понимая, что разницу всё равно придётся закрывать за счёт города», — добавила Дятлова.

Мировой опыт показывает, что для внедрения пересадочного билета нужно менять структуру работы общественного транспорта. Следует исключить дублирование маршрутов, а собирать средства с пассажиров должен единый оператор. В Калининграде подобная реформа пока не анонсируется.