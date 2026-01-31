Беспрозванных: Ставим амбициозную цель — к 2030-му сделать так, чтобы 85% автобусов было младше 10 лет

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области планируется серьёзно омолодить автобусный парк. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в субботу, 31 января.

«Ставим амбициозную цель — к 2030 году сделать так, чтобы 85% автобусов было младше 10 лет. Минпромторг нас в этом поддерживает. В этом году по их программе закупаем 12 автобусов для города», — говорится в сообщении.

В регионе уже полностью обновили троллейбусный парк. Планируется также заменить машины скорой медицинской помощи — первые 10 должны скоро прибыть в регион.