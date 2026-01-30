Лучший российский фильм 2025 года сняли в Калининграде

ВКонтакте

Фильм «Август»18+, съёмки которого проходили в Калининграде, получил 6 статуэток кинопремии «Золотой орёл» и был признан лучшей картиной 2025 года. Результаты опубликованы в официальном телеграм-канале награды.

Победителей «Орла» определяют эксперты Национальной киноакадемии России. В этом году больше всего номинаций было у мюзикла «Пророк. История Александра Пушкина»18+ (14) и у фильма о военной контрразведке «Август» (12). Каждая из работ взяла награды ровно в половине из представленных номинаций.

«Августу» достались также «Орлы» за «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший монтаж», «Лучшую музыку», «Лучшую операторскую работу» и «Лучшую мужскую роль». Причём последний приз разделили Сергей Безруков, Павел Табаков и Никита Кологривый.