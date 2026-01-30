«Балтика» нацелилась на игроков ЦСКА, «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Пансерраикоса»

ВКонтакте

Стартовал второй тренировочный сбор «Балтики» в турецком Белеке. Команда продолжит подготовку в возобновляющемуся через месяц чемпионату России в отеле «Kempinski». Тренерский штаб Андрея Талалаева просматривает потенциальных новичков, сообщили в пресс-службе клуба.

На втором сборе с балтийцами продолжает работать Даниил Плотников. Помимо флангового полузащитника в расположение клуба прибыло ещё несколько молодых ребят, которые претендуют на место в составе: защитник Михаил Рядно (ЦСКА), полузащитник Виктор Румянцев (греческий «Пансерраикос»), полузащитник Георгий Макаров («Динамо» из Санкт-Петербурга).