Птицы мёрзли и грелись в каптёрке персонала: в Зеленоградске у музея сов отозвали лицензию

Россельхознадзор выявил серьёзные нарушения в мини-зоопарке ООО «Итакос» в Зеленоградске. На сайте музея филинов и сов компания указана, как владелец учреждения.

Проверку деятельности провели специалисты ведомства, которые установили, что вольеры, в которых должны содержаться теплолюбивые животные, не имеют внутренних помещений, где бы поддерживались постоянная температура и влажность.

«Теплолюбивые животные содержатся в служебном помещении, где находятся камеры для хранения личных вещей персонала. При осмотре лекарственных препаратов для ветеринарного применения выявлено хранение препаратов с истёкшим сроком годности. Отсутствует площадка для контакта с животными», — перечислили нарушения в ведомстве.

Физический контакт посетителей птиц с посетителями проводился в юрте, при этом у птиц не было возможности беспрепятственно укрыться. Зона карантина представляла собой деревянную конструкцию со щелями, что не гарантировало полную изоляцию.

«По результатам проведённой оценки 28 января Управлением Россельхознадзора принято решение об отказе ООО «Итакос» в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах», — огласили решение в ведомстве.