Не выходить на морской лёд и отменить прогулки по паркам: в Зеленоградске дали рекомендации туристам и горожанам

В Зеленоградске местным жителям и туристам рекомендовали отменить прогулки в парках, отдых на природе, а также не выходить на морской лёд. Сообщение опубликовано на сайте муниципалитета в пятницу, 30 января.

«Установившиеся морозы и сильный ветер вызвали образование на побережье Балтийского моря ледяных торосов и обледенение бун. Из-за солёной морской воды, образовавшийся лёд и ледяные глыбы не являются прочными и могут стать причиной серьёзных травм или гибели желающих сделать красивые фотографии или провести экстремальную прогулку», — предупредили в администрации.

На побережье для обеспечения безопасности будут дежурить специальные патрули.