«Алиса», «Мия» и другие перевезли в 2025 году из Санкт-Петербурга в Калининград 57 тыс. контейнеров

Компании «Пеленг» на 30% в 2025 году увеличила объём перевезённых в Калининградскую область из Санкт-Петербурга грузов. Об этом сообщает агентство PortNews в пятницу, 30 января.

Суда «Мия» и «Алиса», а также сухогрузы, которые нанимали дополнительно, доставили в регион 57 тыс. контейнеров. В компании считают, что увеличение показателей подчёркивает растущий спрос на регулярные морские контейнерные линии.