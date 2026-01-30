19:20

«Алиса», «Мия» и другие перевезли в 2025 году из Санкт-Петербурга в Калининград 57 тыс. контейнеров

Фото: пресс-службы компании «Пеленг»

Компании «Пеленг» на 30% в 2025 году увеличила объём перевезённых в Калининградскую область из Санкт-Петербурга грузов. Об этом сообщает агентство PortNews в пятницу, 30 января.

Суда «Мия» и «Алиса», а также сухогрузы, которые нанимали дополнительно, доставили в регион 57 тыс. контейнеров. В компании считают, что увеличение показателей подчёркивает растущий спрос на регулярные морские контейнерные линии.

На линию с июля 2025 года периодически вставало судно «Елена»: длина — 88 м, ширина — 12,5 м, высота борта — 7,7 м. Максимальная грузоподъёмность — 4,4 тыс. тонн. 

