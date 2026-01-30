Дятлова: В Калининграде кур держать нельзя

ВКонтакте

В Калининграде запрещено держать кур и другую домашнюю птицу — независимо от типа застройки и назначения земли. Об этом заявила глава администрации города Елена Дятлова во время прямого эфира в пятницу, 30 января.

Поводом для комментария стало обращение жительницы улицы Бассейной Елены Логовской. Она сообщила, что у дома №83 кто-то разводит кур, и поинтересовалась, принимают ли власти какие-либо меры.

«Если мы вообще говорим про Калининград, то в городе нельзя держать кур», — отметила сити-менеджер.

Как пояснила Дятлова, действующие муниципальные правила запрещают содержание домашней птицы на всей территории Калининграда — в том числе и на придомовых участках многоквартирных зданий, и на землях под индивидуальной жилой застройкой, и в СНТ.

По этому адресу, по словам главы администрации, уже проводился рейдовый осмотр — в прошлом году. Проверка подтвердила, что участок под многоквартирным домом использовался не по целевому назначению, а для ведения личного подсобного хозяйства.

Информацию передали в Росреестр Калининградской области. Собственника привлекли к административной ответственности. Комитет муниципального контроля выдал предписание устранить нарушения до апреля 2026 года.

Если требования не будут выполнены, в отношении держателя птицы составят повторный протокол, а материалы передадут в суд для дальнейшего взыскания штрафов.

Отдельно Дятлова отметила, что при выявлении угрозы санитарному благополучию или вреда условиям проживания информацию направляют и в управление Россельхознадзора. После нового обращения о ситуации на улице Бассейной данные туда передадут повторно.

«Нужно наводить порядок совместно — каждому органу в рамках своих полномочий», — подчеркнула глава администрации, добавив, что следить за этим адресом городские службы продолжат.