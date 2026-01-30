Проблему с внезапно упразднённой автобусной остановкой у СНТ Дятлова пообещала решить до конца дня

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова пообещала оперативно решить проблему с остановкой автобуса №29 возле СНТ «Колосок» — её недавно упразднили. Об этом сити-менеджер заявила во время прямого эфира в пятницу, 30 января.
Вопрос задала калининградка Наталья Григорьева. Калининградка рассказала, что после того, как павильон демонтировали, у пассажиров возникли проблемы с посадкой и безопасностью на этом участке дороги.
Как пояснила Елена Дятлова, остановка находится не на территории Калининграда. Маршрут №29 частично выходит за границы города и проходит по региональной дороге — дублёру Северного обхода, которая расположена в Гурьевском районе.
Ранее собственник трассы организовал там остановочный пункт. Однако после проверки специалисты признали его небезопасным, поэтому навес и убрали.
«По действующим правилам именно собственник дороги определяет места посадки и высадки пассажиров. Пока остановка официально не организована, перевозчик не имеет права там останавливаться», — пояснила Дятлова.
Однако администрация Калининграда совместно с министерством развития инфраструктуры области сейчас работает над тем, чтобы оперативно решить вопрос. По словам главы города, она лично пообщалась с родителями школьников.
«Я уверена, что до конца сегодняшнего дня будет принято решение по обустройству остановки. Как только оно появится, перевозчик начнёт движение по утверждённой схеме», — сказала Дятлова.
Ситуация находится на контроле городских и областных властей, заверила сити-менеджер.
- На «Клопс» работает постоянная рубрика «Сам себе контролёр». Свои замечания по общественному транспорту можете направлять на адрес электронной почты: auto@klops.ru