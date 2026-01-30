Антициклон «Даниэль» и Генерал Мороз решили провести выходные в Калининградской области: прогноз погоды на 31 января

ВКонтакте

Антициклон «Даниэль» станет причиной 20 градусных морозов в Калининградской области в последний день января. Днём температура воздуха поднимется до -14. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Дополнять холодную субботу будет северо-восточный ветер и его порывы 6-11 м/с. На небе будет малооблачно, без осадков. Вечером и ночью возможно выпадение изморози. На дорогах гололедица, снежный накат.