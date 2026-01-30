Дятлова не будет вводить в Калининграде режим повышенной готовности из-за предстоящих морозов

ВКонтакте

Власти Калининграда не планируют вводить режим повышенной готовности на муниципальном уровне, несмотря на ожидаемое резкое похолодание. Об этом заявила глава администрации города Елена Дятлова во время прямого эфира в пятницу, 30 января.

По словам чиновницы, необходимости в отдельном решении нет, так как соответствующий режим уже действует на всей территории Калининградской области.

«Губернатор Алексей Сергеевич Беспрозванных объявил режим повышенной готовности на региональном уровне. Поэтому у нас сейчас нет необходимости принимать такого рода документы на муниципальном уровне. Мы руководствуемся региональными», — пояснила Дятлова.

Сити-менеджер отметила, что все необходимые данные доведены до городских предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение. Коммунальные службы готовятся к ухудшению погодных условий, в том числе к резкому понижению температуры в выходные.

При этом в администрации понимают, что ситуация может развиваться по-разному.

«Самое главное — быть готовыми: мониторить обстановку, обмениваться информацией и оперативно принимать решения, если возникнут чрезвычайные ситуации», — подчеркнула глава администрации.