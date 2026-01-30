Дятлова не будет вводить в Калининграде режим повышенной готовности из-за предстоящих морозов

Власти Калининграда не планируют вводить режим повышенной готовности на муниципальном уровне, несмотря на ожидаемое резкое похолодание. Об этом заявила глава администрации города Елена Дятлова во время прямого эфира в пятницу, 30 января.
По словам чиновницы, необходимости в отдельном решении нет, так как соответствующий режим уже действует на всей территории Калининградской области.
«Губернатор Алексей Сергеевич Беспрозванных объявил режим повышенной готовности на региональном уровне. Поэтому у нас сейчас нет необходимости принимать такого рода документы на муниципальном уровне. Мы руководствуемся региональными», — пояснила Дятлова.
Сити-менеджер отметила, что все необходимые данные доведены до городских предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение. Коммунальные службы готовятся к ухудшению погодных условий, в том числе к резкому понижению температуры в выходные.
При этом в администрации понимают, что ситуация может развиваться по-разному.
«Самое главное — быть готовыми: мониторить обстановку, обмениваться информацией и оперативно принимать решения, если возникнут чрезвычайные ситуации», — подчеркнула глава администрации.
Синоптики призвали Калининградскую область готовиться к самым сильным морозам в XXI веке.