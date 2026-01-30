В Калининграде откроют третью базу «Чистоты», чтобы быстрее убирать снег

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде планируют открыть третью базу МБУ «Чистота». Она появится в Ленинградском районе — на пересечении Московского проспекта и улицы Маршала Покрышкина, сообщила глава администрации города Елена Дятлова в прямом эфире в пятницу, 30 января.

Это должно повысить оперативность уборки города во время снегопадов. Одна база работает на ул. Мусоргского, вторую совсем недавно открыли на ул. Портовой. Новую начнут оснащать в этом году. Там разместят технику, склады для соли и реагентов, ангары.

«Из трёх точек нам будет проще работать — быстрее выходить на маршруты и тратить меньше времени на переезды», — пояснила Дятлова.

Сложный сезон

Сейчас основные работы по очистке улиц ведутся ночью, когда нет пробок. Дороги убирает техника, как и большинство тротуаров, остальные участки чистят вручную.

Перед снегопадами дороги обрабатывают реагентами, чтобы не образовывался снежный накат и гололёд. В первую очередь уделяют внимание мостам, путепроводам и участкам с уклонами, затем — центральным улицам и магистралям, после этого — второстепенным и удалённым районам.

Отдельный контроль — за пешеходными переходами, остановками и тротуарами у школ, детских садов, больниц и поликлиник. В новогодние праздники коммунальные службы помогали и медицинским учреждениям, чтобы обеспечить подъезд скорых.

По словам Дятловой, проблем с противогололёдными материалами в городе нет несмотря на высокий расход.

«Мы заблаговременно сделали контрактацию. У нас нет сегодня проблем ни с галитом, ни с песком», — подчеркнула глава администрации.

Кроме собственных сил, город привлёк 15 подрядных организаций, арендует технику с экипажами и заключает договоры с физическими лицами. Авторемонтный цех МБУ «Чистота» работает без остановки — техника требует постоянного обслуживания. Дополнительно привлекают водителей и уборщиков.

Контроль и штрафы за плохую уборку

Комитет муниципального контроля с конца декабря провёл более трёх тысяч проверок. Они касались торговых центров, магазинов, административных зданий, учреждений соцсферы и придомовых территорий.

По словам Дятловой, уже составлено около 100 протоколов за ненадлежащее содержание территорий. Материалы направляют в том числе и для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Все жалобы жителей, поступающие в диспетчерскую службу по телефону и через соцсети, фиксируют и отрабатывают.

«Ни одно обращение не остаётся без рассмотрения. Впереди ещё февраль, и в таком режиме мы будем работать весь зимний период», — подчеркнула глава администрации.