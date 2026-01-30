Зелёные листочки среди сугробов заметили в Светлогорске (фото)

ВКонтакте

Куст, на ветках которого несмотря на мороз красуются нежные ярко-зелёные листики, сфотографировал читатель «Клопс». Своим наблюдением он поделился с редакцией.

Необычное растение попалось Александру на глаза в пятницу, 30 января, в одном из дворов на улице Карла Маркса в Светлогорске. «На улице минус двадцать, а у нас листья распускаются?!» — изумился мужчина.

Загадку природы прокомментировала «Клопс» Елена Худенко, дендролог Калининградского зоопарка. По любительским снимкам, по её мнению, трудно определить вид растения. Но крайне маловероятно, что это — только что раскрывшиеся почки.

«Никакие листья в мороз, конечно, не распускаются, — объяснила Елена. — Это листья прошлогодние. Есть такое понятие, как вечнозелёные и полувечнозелёные лиственные кустарники. На них — на самшите, например — листья полностью остаются на зиму. Или только часть листьев может остаться, а часть отпадает (у нас часто так себя ведёт бирючина)».

Елена добавила, что интересно сейчас выглядят и вечнозелёные рододендроны. От холода листья у них сворачиваются в трубочки и поникают. Но жалеть их не надо: как только потеплеет — они расправятся снова.