«Не сегодня, так завтра к вам придут»: Подольский предупредил о пятикратном налоге за брошенную землю

Собственников участков в Гурьевском районе, которые не занимаются землёй, ждёт увеличение налогов. Об этом предупредил глава администрации округа Сергей Подольский во время прямого эфира в пятницу, 30 января.

Как пояснил руководитель муниципалитета, земли в основном находятся в частной собственности. Многие владельцы в своё время купили участки, но не смогли их содержать. После получения предписаний администрации собственники начали искать выход — чаще всего сдавали землю в аренду сельхозпредприятиям.

В результате, отметил Подольский, в выигрыше оказываются все: территория приведена в порядок, собственник получает доход, а участок перестаёт быть проблемным.

Предписания, проверки и штрафы

Однако контроль за использованием земель в округе усилили. Администрация идёт «от большего к меньшему» — в первую очередь проверяют участки, расположенные вдоль дорог и в местах с активным движением людей и транспорта.

Если земля не используется, собственнику выдают предписание. Дальше — выбор за владельцем: начать осваивать участок самостоятельно или сдать его в аренду.

По данным администрации, в 2025 году выдано около 140 предписаний — это 140 участков, по которым провели контрольные мероприятия. По словам чиновников, Гурьевский округ в области — один из лидеров по работе с неиспользуемыми землями.

Если предписание не исполняется, информация передаётся в контролирующие органы, в том числе в Россельхознадзор, а также в Федеральную налоговую службу.

Налог могут увеличить в пять раз

Главная мера воздействия на упрямых собственников — повышение земельного налога. Если участок не используется и владелец игнорирует требования, налог может быть увеличен в пять раз. Эта норма уже применяется, и, как подчеркнули в администрации, все дополнительные поступления идут в местный бюджет.

«Если человек не использует земельный участок, рано или поздно к нему придут», — резюмировал Подольский, подчеркнув, что избежать последствий не получится.

Касается не только сельхозземель

Контроль распространяется и на участки под индивидуальное жилищное строительство. Если земля в посёлке или городе зарастает травой, а соседи жалуются на сорняки и неухоженный вид, администрация также вмешивается.

Собственника могут обязать привести участок в порядок: скосить траву, начать строительство или продать землю тем, кто готов ею заниматься. При этом существуют нормативы даже по высоте травостоя.

В администрации подчёркивают: если владелец не может использовать участок, ему готовы помочь с поиском арендаторов. Земля в округе востребована, свободных сельхозугодий практически не осталось, и подходящий участок, по словам властей, «точно найдёт своего пользователя».

Привёл Подольский и положительные примеры. В частности, окружная Гурьевска и Калининграда ещё недавно утопала в зарослях бурьяна, где «разводили клещей». Сейчас поля окашиваются и засеиваются: либо рапсом, либо другими культурами.