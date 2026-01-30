«Если наши руки туда не дотянулись, вы нам подскажите»: Подольский — о торговле продуктами из багажников

ВКонтакте

В Гурьевске и посёлках нередко торгуют «с машин» — возле магазинов, на улицах и парковках продают овощи, фрукты, ягоды, а иногда мясо и рыбу. Разрешена ли такая торговля и кто за неё отвечает, спросили местные жители главу Гурьевского муниципального округа Сергея Подольского во время прямого эфира в пятницу, 30 января.

Ответ чиновника был однозначным: такая торговля незаконна. Реализация продуктов вне специально отведённых мест недопустима, даже если у многих она вызывает ассоциации с привычными базарами и домашними продуктами.

Подольский подчеркнул, что речь идёт не о формальностях, а о безопасности и здоровье людей. Мясо, рыба и другая продукция должны проходить ветеринарный и санитарный контроль.

«Это не вопрос вкуса или привычки — это вопрос гигиены и здоровья», — отметил Подольский.

За продажу товаров вне установленных мест выписывают протоколы. Для физических лиц штраф составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических — от 400 до 500 тысяч рублей.

Рейды администрация проводит совместно с сотрудниками полиции. По словам чиновников, такие проверки дают результат, хотя в отдельных местах продавцы появляются снова.

В качестве примера он вспомнил ситуацию у одной из автозаправок возле ТЦ «Балтия Молл». Там регулярно возникала несанкционированная торговля, и проверяющим приходилось выезжать на место почти ежедневно.

Подольский признал, что администрация физически не может контролировать всё в режиме реального времени, поэтому просит жителей сообщать о фактах торговли с машин.

«Если наши руки туда не дотянулись — вы нам подскажите, и мы обязательно отреагируем», — сказал глава округа.