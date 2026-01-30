Средневековый замок Георгенбург вышел в онлайн

ВКонтакте

Туристы и жители Калининградской области теперь могут оставаться на связи в районе замка Георгенбург, пользоваться навигацией, делиться фото и видео и выходить в интернет на скорости до 100 Мбит/с. Инженеры МегаФона запустили новое телеком-оборудование в посёлке Маёвка вблизи замка.

Маёвка хорошо известна не только жителям региона, но и путешественникам. Именно здесь расположен замок Георгенбург — памятник средневековой истории Восточной Пруссии, который сегодня притягивает туристов, реконструкторов и исследователей. Рядом находится и знаменитый Георгенбургский конный завод, где разводят ганноверских лошадей и регулярно проходят экскурсии и мероприятия.

Чтобы связь уверенно работала на территории замка, конного завода и в окружающей застройке посёлка Маёвка, специалисты МегаФона запустили новые объекты связи. Обновлённая сеть обеспечивает стабильный сигнал и высокие скорости мобильного интернета даже в периоды туристического наплыва.

«Исторические и туристические локации сегодня требуют такой же качественной связи, как и крупные города, — отметил Сергей Лихобабин, директор МегаФона в Калининградской области. — Людям важно оставаться онлайн в поездках: строить маршруты, узнавать больше о местах, делиться впечатлениями. Инженеры разместили объекты связи таким образом, чтобы связь была быстрой, а сигнал стабильным как для гостей, так и для тех, кто живёт здесь постоянно».

Развитие мобильной инфраструктуры в туристических точках Калининградской области помогает территориям быть более открытыми, привлекательными и комфортными — как для путешествий, так и для повседневной жизни.